81-Jähriger bei Zusammenstoß mit Radfahrer in Innsbruck verletzt: Polizei sucht Zeugen
Innsbruck – Am Montagmorgen kam es in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall, wegen dem die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise bittet. Gegen 9 Uhr war ein 81-jähriger Österreicher mit seinem Fahrrad am Marktgraben in nördlicher Richtung unterwegs. Beim Überqueren der Innrain-Kreuzung wollte er nach links abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit einem links vorbeifahrenden Radfahrer kam.
Der ältere Radfahrer stürzte und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Vom zweiten Radfahrer fehlt bis dato jede Spur.
Die Polizeiinspektion Innsbruck bittet den unbekannten Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 059133 7591 zu melden. Die Ermittlungen sind im Gange, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären und mögliche Verantwortlichkeiten festzustellen. (TT.com)