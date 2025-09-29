81-Jähriger bei Zusammenstoß mit Radfahrer in Innsbruck verletzt: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Am Montagmorgen kam es in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall, wegen dem die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise bittet. Gegen 9 Uhr war ein 81-jähriger Österreicher mit seinem Fahrrad am Marktgraben in nördlicher Richtung unterwegs. Beim Überqueren der Innrain-Kreuzung wollte er nach links abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit einem links vorbeifahrenden Radfahrer kam.