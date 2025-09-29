Betrüger hielten Auto in Oberndorf an: Lenkerin (26) gab ihnen Geld für „sterbende Mutter“

Oberndorf i. T. – Ein kurioser Betrugsfall beschäftigte unlängst die Polizei im Bezirk Kitzbühel. Wie die Ermittler berichten, gab eine 26-jährige Autofahrerin zwei zunächst unbekannten Männern Geld für deren angeblich im Sterben liegende Mutter.

Kurios ist der Fall auch deswegen, weil die Männer der Lenkerin die Masche auftischten, nachdem sie das Auto der Frau am 12. September auf der Pass-Thurn-Straße angehalten hatten. Die Geschichte war offenbar so glaubhaft, dass die 26-Jährige tatsächlich mehr als 100 Euro aushändigte. Allerdings in dem Glauben, dass sie das Geld wieder zurückbekommt. Weil das nicht geschah, erstattete die Frau Anzeige.