Nach Abberufung von Gasser: IKB-Vorstand wieder komplett

Innsbruck – Nachdem vergangenen Montag überraschend der IKB- und Tiwag-Vorstand Thomas Gasser abberufen wurde, präsentierten die IKB eine Woche danach nun seinen Nachfolger. Wie der Energieversorger in einer Aussendung bekanntgab, wurde am vergangenen Freitag Christian Nagele mit sofortiger Wirkung interimistisch zum dritten Vorstandsmitglied bestellt. Sein Mandat bleibt vorerst bis zum 30. Juni 2026 befristet.

Der 46-Jährige kann bereits langjährige Führungserfahrung in der Energie-, Industrie- und Konsumgüterbranche vorweisen. Bis dato war er Prokurist und Vertriebsleiter bei der Tiwag.

Mit dieser Bestellung ist der Vorstand nach dem Ausscheiden von Thomas Gasser wieder voll beschlussfähig. Gleichzeitig, so die IKB, beschloss der Aufsichtsrat, die Vorstandsposition öffentlich auszuschreiben. (TT.com)