Christian Nagele rückt auf

Nach Abberufung von Gasser: IKB-Vorstand wieder komplett

Christian Nagele komplettiert den Vorstand beim Energieversorger.
© IKB/Falk

Innsbruck – Nachdem vergangenen Montag überraschend der IKB- und Tiwag-Vorstand Thomas Gasser abberufen wurde, präsentierten die IKB eine Woche danach nun seinen Nachfolger. Wie der Energieversorger in einer Aussendung bekanntgab, wurde am vergangenen Freitag Christian Nagele mit sofortiger Wirkung interimistisch zum dritten Vorstandsmitglied bestellt. Sein Mandat bleibt vorerst bis zum 30. Juni 2026 befristet.

Der 46-Jährige kann bereits langjährige Führungserfahrung in der Energie-, Industrie- und Konsumgüterbranche vorweisen. Bis dato war er Prokurist und Vertriebsleiter bei der Tiwag.

Mit dieser Bestellung ist der Vorstand nach dem Ausscheiden von Thomas Gasser wieder voll beschlussfähig. Gleichzeitig, so die IKB, beschloss der Aufsichtsrat, die Vorstandsposition öffentlich auszuschreiben. (TT.com)

Mehr dazu:

undefined

Nach Entlassung von Vorstand

Millionen-Prozess droht: Mattle stellt Tiwag die Rute ins Fenster

undefined

Privat und Beruf nicht getrennt?

Vorstand Gasser überraschend abberufen, Unruhe in der Tiwag

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561