Umstrittenes Urteil
Einwilligung oder Widerspruch? SPÖ-Frauen fordern neues Prinzip im Sexualstrafrecht
Die Tiroler Abgeordnete und SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim fordert, im Sexualstrafrecht das „Zustimmungsprinzip“ umzusetzen.
Zehn Burschen bzw. junge Männer wurden am Freitag in einem Prozess um sexuelle Handlungen mit einer Zwölfjährigen freigesprochen. Justizministerin Sporrer und SPÖ-Justizsprecherin Yildirim wollen als Konsequenz einvernehmlichen Sex neu definieren.