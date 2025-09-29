Pilotprojekt in Hamburg

Ein „Straßenkraftwerk“ aus Tirol sichert sich Investitionen in Millionenhöhe

In Mils befindet sich bereits eine Testanlage von REPS. Läuft alles nach Plan, könnte kommendes Jahr der gesamte Hamburger Hafen damit ausgestattet werden.
© REPS
Von Clemens Markart

Das Unternehmen REPS will mit Kraftwerk-Platten im Asphalt Energie gewinnen. Kürzlich konnte sich das Tiroler Start-up mit seinem Konzept Investments durch einen europäischen Fördertopf um rund 1,3 Millionen Euro sichern. Ende November läuft das erste Test-Kraftwerk am Hamburger Hafen an.

