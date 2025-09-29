Dokumentarfilm über Akkordeon-Virtuose Otto Lechner bei „Kultur am Land“

Am 1. Oktober wird das Kulturzentrum "Kultur am Land" zum Schauplatz eines besonderen Kinoabends: Die Dokumentation "Otto Lechner - Der Musikant" gibt Einblicke in Leben und Werk des österreichischen Akkordeon-Virtuosen Otto Lechner.

Buch i. T. - Der Film von Regisseur Bernhard Pötscher porträtiert nicht nur den Musiker, sondern auch den Menschen Otto Lechner. In 100 Minuten erleben die Zuschauer Konzertaufnahmen, persönliche Gespräche und den charakteristischen Humor des österreichischen Akkordeon-Künstlers.

Die Dokumentation zeigt die musikalische Vielseitigkeit Lechners, der sich in keinem Genre festlegen lässt. Von der Rezitation einer Franz-Kafka-Erzählung, untermalt von Akkordeonklängen, bis hin zu seiner persönlichen Hommage an Pink Floyd mit "Dark Side of the Accordion" - Lechners musikalisches Spektrum ist beeindruckend breit.

Der Film begleitet den Musiker auch nach Frankreich, wo er mit dem Akkordeonisten Arnaud Méthivier musiziert, und zeigt ihn bei alltäglichen Erlebnissen wie einer Busfahrt ins Südburgenland, die er musikalisch verarbeitet: "Vierz'g Leit im Nebel, und nix ist passiert…".

Breites musikalisches Spektrum

Neben Otto Lechner selbst sind in der Dokumentation auch seine Partnerin Anne Bennent sowie Musiker wie Klaus Trabitsch, Peter Rosmanith, Max Nagl und Karl Ritter zu sehen. Gemeinsam präsentieren sie ein breites musikalisches Spektrum von Jazz über Weltmusik bis hin zur österreichischen Liedermacherei.

Die Fachpresse würdigt Lechner als "eine der bedeutendsten und profiliertesten österreichischen Musikerpersönlichkeiten der Gegenwart" (Music Austria) und bescheinigt ihm, dass er "das Akkordeon klingen lässt, wie dereinst Jimi Hendrix seine Gitarre" (Falter).

Der Dokumentarfilm "Otto Lechner - Der Musikant" bietet ab 20:15 Uhr sowohl Fans des Akkordeonisten als auch Neuentdeckern einen tiefen Einblick in das Schaffen eines außergewöhnlichen Musikers, der die Grenzen seines Instruments immer wieder neu definiert.