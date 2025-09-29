Barockmusik-Talent aus Osttirol kehrt für Konzert in die Heimat zurück

Die aus Innervillgraten stammende Musikerin Antonia Ortner präsentiert am 4. Oktober im Kultursaal Anras ein besonderes Konzert mit dem Titel "Musikalischer Dialog". Die Spezialistin für Barockgesang und Salterio wird gemeinsam mit dem Cembalisten Tilman Clasen Werke von Bach, Händel und Telemann interpretieren.

Anras - Die Konzertreihe "JUNGE TALENTE" im Rahmen von "Kultur aus dem Pfleghaus" bietet talentierten Musiker*innen aus der Region eine Bühne in ihrer Heimat. Osttirol ist bekannt für seine frühe musikalische Förderung, die vielen jungen Menschen den Weg zu einer professionellen Musikkarriere ebnet.

Antonia Ortners musikalische Reise begann an der Landesmusikschule Sillian. Ihr Weg führte sie anschließend an die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz, wo sie sich auf Hackbrett, Salterio (ein barockes Saiteninstrument) und klassischen Gesang spezialisierte. Ihre Leidenschaft für Alte Musik vertiefte sie mit einem weiterführenden Studium im Fach Barockgesang an der renommierten Schola Cantorum in Basel.

Das Konzert in Anras verspricht ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto "Musikalischer Dialog". Die Zuhörer dürfen sich auf ein musikalisches Gespräch zwischen verschiedenen Instrumentenkombinationen freuen: Salterio und Cembalo wechseln sich mit Gesang und Cembalo ab. Begleitet wird Antonia Ortner vom gebürtigen Hamburger Tilman Clasen am Cembalo, der zusätzlich eine Fantasie für Blockflöte solo von Telemann präsentieren wird.

Eventinfos: