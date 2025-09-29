Taliban schalten Internet in Afghanistan weitgehend ab

Die Sperren gehen möglicherweise über das Kabelinternet hinaus und betreffen sämtliche Internet- und Telekommunikationsverbindungen.

Kabul – Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben mehreren Berichten zufolge das Internet weitgehend abgeschaltet. Der lokale Nachrichtensender Tolonews berichtete von einer landesweiten Abschaltung des Kabelinternets.

Die weitgehenden Sperren gehen möglicherweise über das Kabelinternet hinaus und betreffen sämtliche Internet- und Telekommunikationsverbindungen: Die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, berichtete, „Afghanistan befindet sich derzeit inmitten einer vollständigen Internetsperre“. Die Deutsche Presse-Agentur konnte weder per Mobilfunk noch Internettelefonie zu Behörden oder Anwohnern durchdringen.

„Unmoral verhindern“

Diesen Monat gab es bereits Berichte von der Abschaltung des Kabelinternets in den nördlichen Provinzen des Landes. Wie ein Sprecher der Provinzregierung Balch berichtet hatte, wurde die Sperre auf Anordnung des obersten Taliban-Führers, Haibatullah Achundsada, verhängt – um „Unmoral zu verhindern“.