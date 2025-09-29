Auto brannte auf A12

Flammen schlugen aus Motorraum: Hilfsbereite Zeugen bei Fahrzeugbrand in Jenbach

Das Auto wurde bei dem Brand schwer beschädigt.
Mehrere Personen hielten ihre Fahrzeuge auf der Inntalautobahn an, um das brennende Auto eines 62-Jährigen zu löschen.

