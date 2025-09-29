Siebenjährige auf Schutzweg in Landeck von Auto erfasst und mitgeschleift

Ein Kind auf einem Fahrrad wurde beim Queren der B171 vom Auto eines 93-Jährigen erfasst und darunter eingeklemmt.

Landeck – Ein siebenjähriges Mädchen wurde am Montagnachmittag in Landeck auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Wie die Polizei berichtet, fuhr das Kind gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad im Ortsteil Bruggen auf dem Gehsteig der B171 Richtung Westen. Als das Mädchen die Straße am Schutzweg überquerte, wurde es vom Auto eines ebenfalls in Richtung Westen fahrenden 93-Jährigen erfasst.

Das Kind und sein Fahrrad wurden unter dem Auto eingeklemmt und einige Meter mitgeschleift. Mehrere Zeug:innen eilten dem Mädchen zu Hilfe und zogen es unter dem Auto hervor. Die Siebenjährige wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Wie schwer sie verletzt ist, ist unbekannt.