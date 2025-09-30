US-Plan für Gaza stößt international auf Zustimmung

Der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Friedensplan für den Gazastreifen stößt international auf große Zustimmung, hängt aber von der Reaktion der radikal-islamischen Hamas ab. Begrüßt wurde der Plan von arabischen Staaten und den Europäern. Ein Hamas-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man habe den Vermittlern mitgeteilt, dass der Friedensplan "in gutem Glauben" geprüft werde.

Ein der Hamas nahestehender Insider bezeichnete den Trump-Plan am Dienstag allerdings als "völlig parteiisch zugunsten Israels". Die Vorlage stelle "unmögliche Bedingungen", die darauf abzielten, die Gruppe zu eliminieren, sagte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Er kritisierte, Trump übernehme alle israelischen Bedingungen und gewähre dem palästinensischen Volk keine legitimen Rechte. Es sei aber unklar, wie die Hamas ihre offizielle Antwort formulieren werde, da eine absolute Ablehnung sie in Konflikt mit arabischen und muslimischen Ländern bringen könnte. Die Palästinensische Autonomiebehörde bekräftigte laut palästinensischer Nachrichtenagentur Wafa indes ihre Bereitschaft, mit den USA und anderen Partnern zusammenzuarbeiten, um eine umfassende Einigung im Gaza-Krieg zu erzielen.

Die US-Regierung veröffentlichte am Montagabend die 20 Punkte des Vorhabens, nachdem Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Washington ein Dreiertelefonat mit Katars Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani geführt hatten. Man sei dem Frieden "mehr als sehr nahe", sagte Trump bei einer anschließenden Pressekonferenz mit Netanyahu, der seine Unterstützung des Plans erklärte. Der Vorschlag sieht vor, dass der Krieg sofort endet, wenn beide Seiten zustimmen.

Innerhalb von 72 Stunden nach der öffentlichen Zustimmung Israels sollen alle noch verbliebenen Geiseln freikommen. Im Gegenzug würde Israel 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Palästinenser sowie 1.700 inhaftierte Gaza-Bewohner freilassen. Die Armee soll sich zurückziehen, was an die Entmilitarisierung des Gebiets geknüpft ist. Die Hamas soll keine Rolle mehr in der Regierung spielen. Wer seine Waffen niederlegt, soll Amnestie erhalten. Die Verwaltung soll vorübergehend ein technokratisches, unpolitisches palästinensisches Komitee übernehmen, das von einem neuen internationalen Gremium beaufsichtigt wird.

Die Außenminister von Saudi-Arabien, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Katar begrüßten in einer gemeinsamen Erklärung Trumps Bemühungen um einen Frieden und sicherten ihre Unterstützung zu. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan äußerte sich positiv. Die Türkei werde weiter daran mitwirken, einen "gerechten und dauerhaften, für alle Parteien akzeptablen Frieden" zu schaffen, erklärte Erdogan auf der Plattform X. Die Türkei gehört zu den schärfsten Kritikern des israelischen Vorgehens im Gazastreifen, das sie als Völkermord bezeichnet.

Auch aus Europa kam Zustimmung. "Es ist höchste Zeit für einen Waffenstillstand in Gaza, damit das Blutvergießen endlich ein Ende hat, die von der Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen werden und mehr humanitäre Hilfe die notleidende palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza erreicht", schrieb Bundeskanzler Christina Stocker (ÖVP) auf X. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sicherte die Unterstützung Deutschlands zu, sollte der Plan umgesetzt werden können. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X, die Hamas habe keine andere Wahl, als sofort alle Geiseln freizulassen "und diesen Plan anzunehmen". Zustimmung kam auch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Keir Starmer.

Trump zeigte sich optimistisch, dass die militante Organisation zustimmen werde. Sollte die Hamas den Vorschlag jedoch ablehnen, habe Israel seine volle Unterstützung, sie zu zerstören, sagte Trump. Netanyahu erklärte, Trumps Plan werde sicherstellen, dass vom Gazastreifen aus nie wieder eine Bedrohung für Israel ausgehen werde. Wenn die Hamas ihn ablehne, werde Israel die Sache selbst zu Ende bringen.

Die USA sind - zusammen mit Deutschland und Österreich - einer der mittlerweile wenigen westlichen Staaten, die sich nicht formell hinter einen unabhängigen Palästinenser-Staat gestellt haben. Einem Insider zufolge war die Frage eines späteren Palästinas einer der größten Streitpunkte bei den Gesprächen. Netanyahu hat geschworen, dass es einen Palästinenser-Staat nie geben werde. In dem US-Plan wird zwar allgemein von einem Weg hin zu einem Staat gesprochen, wenn der Wiederaufbau in Gang gekommen sei und die Palästinenser-Regierung Reformen umgesetzt habe. Einzelheiten oder ein Zeitplan werden aber nicht genannt.