Wirtschaft auf Wanderschaft: Wenn Führungskräfte gemeinsam Gipfel erklimmen

Über 220 UnternehmerInnen und VertreterInnen aus Politik und Sport trafen sich zur Jubiläumsausgabe der café+co Wirtschaftswanderung in Fügen. Bei der Veranstaltung wurden nicht nur wichtige Zukunftsthemen diskutiert, sondern auch eine beeindruckende Spendensumme von insgesamt 535.000 Euro seit 2010 überschritten.