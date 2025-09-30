Netzwerken und spenden

Wirtschaft auf Wanderschaft: Wenn Führungskräfte gemeinsam Gipfel erklimmen

Die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Politiker wanderten am Spieljoch.
© café+co/Irene Ascher,
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Über 220 UnternehmerInnen und VertreterInnen aus Politik und Sport trafen sich zur Jubiläumsausgabe der café+co Wirtschaftswanderung in Fügen. Bei der Veranstaltung wurden nicht nur wichtige Zukunftsthemen diskutiert, sondern auch eine beeindruckende Spendensumme von insgesamt 535.000 Euro seit 2010 überschritten.

