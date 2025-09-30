Ein bisschen Freude: Ralph Siegel feiert 80. Geburtstag

Am heutigen 80. Geburtstag blickt die deutsche Schlagermacht Ralph Siegel auf viele bewegte Lebensjahre, vier Ehen und zahlreiche Evergreens zurück.

München – Am Dienstag feiert Ralph Siegel seinen 80. Geburtstag. Kaum ein Name ist so eng mit dem deutschen Schlager und dem Eurovision Song Contest verbunden wie seiner. Mehr als 2000 Titel stammen aus seiner Feder – viele davon sind längst Teil der Basisbildung, denn wer weiß nicht, wie die Liedzeile weitergeht: „Ein bisschen Frieden, ein bisschen...“?

Ralph Siegel mit Nicole bei der Grand Prix Vorausscheidung in Nürnberg im März 1987. © imago/teutopress

Geboren am 30. September 1945 in München, wuchs Siegel in einer Musikerfamilie auf. Sein Vater Ralph Maria Siegel komponierte Schlagerhits wie „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“, seine Mutter Ingeborg Döderlein war Operettensängerin, der Großvater Opernkomponist. Schon als Kind griff Ralph zu Gitarre, Klavier und Akkordeon, mit zwölf schrieb er erste eigene Lieder. Mit 19 gelang ihm ein Überraschungserfolg: „It’s a Long Long Way to Georgia“, gesungen von Don Gibson, stieg in die US-Charts ein.

18 Mal beim Songcontest

In den 1970er-Jahren gründete Siegel „Jupiter Records“ und startete im Musikbusiness durch. Er schrieb für Stars wie Udo Jürgens, Mireille Mathieu, Peter Alexander, Heino oder Costa Cordalis. Mit der Formation Dschinghis Khan lieferte er Kult-Hits, mit Nicole gelang ihm 1982 beim Eurovision Song Contest der ganz große Erfolg: „Ein bisschen Frieden“ holte den ersten Sieg für Deutschland. Insgesamt nahm er 18-mal am ESC teil, auch für Länder wie San Marino oder Montenegro.

Ralph Siegel (Mitte) am 18. Februar 1984 in „Wetten, dass..?“ aus Ludwigshafen.

Neben vielen Erfolgen existierten auch Schattenseiten im Leben von Ralph Siegel: berufliche Niederlagen, private Brüche, zuletzt der jahrelange Kampf gegen Krebs. Mehrfach schien die Krankheit zurückzukehren, im Dezember 2024 konnte Siegel erleichtert verkünden: „Ich bin krebsfrei. Auch die Metastasen sind weg.“

Viermal war er verheiratet, aus den Ehen stammen die Töchter Giulia, Marcella und Alana. Seit 2018 lebt er mit der Schweizer Musikmanagerin Laura Käfer zusammen, deren Tochter Ruby er adoptierte. Siegel wurde vielfach geehrt – 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz, 2007 mit dem „Echo“ für sein Lebenswerk.