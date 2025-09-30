Von Gall bis Schweinberger
Heimat bist du großer Radler: Was die Tiroler so stark macht
Der Osttiroler Felix Gall bei einer Bergetappe der heurigen Vuelta a España: Der 27-Jährige zollte den Strapazen der Tour de France (Platz 5) Tribut – und fuhr als achtbarer Gesamt-Achter ins Ziel in Madrid.
© IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefano
EM- und WM-Medaillengewinner, Olympia-Starter, Gewinner einer Etappe der Tour de France: Tirols Straßenrad-Szene ist seit Generationen eine ebenso kleine wie feine. Die TT sah sich im Land um.