Lokalsport in Kürze

Kitzbüheler Curler zeigten doppelt auf, Ranggler Gastl gewann Alpencup

Martin Reichel, Johann Karg, Matthäus Hofer, Jonas Backofen und Mathias Genner (von links) freuten sich über Platz zwei.
© KCC
Tobias Waidhofer

Von Tobias Waidhofer