- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Reichenauer Original
Bei Schober fliegt der Speer auch mit 84 Jahren noch täglich
Die Haltung ist bei Peter Schober auch im neunten Lebens-Jahrzehnt noch einwandfrei. Fotos: Schober
© Schober
Von Alexander Gruber
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten