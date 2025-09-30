Junges Team, große Ziele

Neues „unbound“-Café in Innsbruck: „Wollen das Bewusstsein für Kaffee-Vielfalt heben“

Sandra „Sunny“ Niederacher und Florian „Flo“ Mayrhofer dürfen sich in den ersten Wochen des neuen Cafés in der Anichstraße bereits über regen Andrang freuen.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Tiroler Spezialitäten-Kaffeerösterei „unbound“ hat seit Kurzem ein eigenes Café in Innsbruck – an einem prominenten Platz, mit unkonventionellem Design und klarer Mission. Doch auch bei der Rösterei selbst, derzeit noch in Wattens angesiedelt, steht ein Ortswechsel an – am neuen Standort hat man große Ziele.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561