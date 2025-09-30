Neues „unbound“-Café in Innsbruck: „Wollen das Bewusstsein für Kaffee-Vielfalt heben“

Die Tiroler Spezialitäten-Kaffeerösterei „unbound“ hat seit Kurzem ein eigenes Café in Innsbruck – an einem prominenten Platz, mit unkonventionellem Design und klarer Mission. Doch auch bei der Rösterei selbst, derzeit noch in Wattens angesiedelt, steht ein Ortswechsel an – am neuen Standort hat man große Ziele.