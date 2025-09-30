Andreas Vitasek bringt seine "Spätlese" nach Tux

Ein lang ersehntes Highlight erwartet Kabarettfans im Zillertal: Der österreichische Kabarett-Grandseigneur Andreas Vitasek präsentiert am 8. Oktober sein Programm "Spätlese" im Tux-Center. Der Wiener Ausnahmekünstler nimmt dabei aktuelle Themen unserer Zeit mit gewohnter Schärfe und einem Hauch Nostalgie unter die Lupe.

Nach jahrelangen Bemühungen ist es dem Kulturverein SchwindelFREI endlich gelungen, den renommierten Kabarettisten und Schauspieler ins Zillertal zu holen. "Schon in unseren Anfangsjahren haben wir ein Engagement von Andreas Vitasek versucht, was aber auf irgendeine Weise nie sein wollte", erklärt Franky Heim vom Veranstalterteam. Umso größer ist nun die Freude über das abschließende Highlight im Veranstaltungsjahr 2025.

In seinem aktuellen Programm "Spätlese" betrachtet Vitasek brisante Themen wie Klimaschutz, Pandemie, politische Korrektheit und künstliche Intelligenz durch die Brille eines gereiften, aber keineswegs seriösen Herrn. Der Titel verspricht dabei genau das, was Vitasek-Fans schätzen: Eine herb-süße Mischung aus scharfsinniger Beobachtung und pointierter Gesellschaftskritik.

Wiener Schmäh, intelligenter Witz

Der gebürtige Favoritner erlaubt sich dabei auch nostalgische Ausflüge in vermeintlich bessere Zeiten und streift seine eigene Vergangenheit als Kind des 10. Wiener Gemeindebezirks, bevor er als selbsternannter "Boomer" im Diplomatenviertel landet. Wie der Veranstalter verspricht, darf sich das Publikum auch auf das Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen.

Die "Spätlese" verspricht einen unterhaltsamen Abend mit tiefgründigem Humor und der für Vitasek typischen Mischung aus Wiener Schmäh und intelligentem Witz. Der Kabarettabend bildet den krönenden Abschluss des SchwindelFREI-Kulturjahres 2025.