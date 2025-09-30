Kostenlose Online-Infoabende der Energieagentur Tirol: Wissen für die Energiewende

Die Energieagentur Tirol bietet im Herbst 2025 eine Reihe kostenloser Online-Infoabende zu wichtigen Energiethemen an. Von Photovoltaik über Energiegemeinschaften bis hin zu E-Mobilität und Heizungssystemen – Interessierte können sich ab sofort für die informativen Veranstaltungen anmelden.

Die Energiewende schreitet in Tirol voran: Bereits das zweite Jahr in Folge wurden die Ausbauziele für PV-Anlagen erreicht. Doch viele Bürger*innen haben noch Fragen zur praktischen Umsetzung in ihrem eigenen Haushalt. Genau hier setzt die Energieagentur Tirol mit ihren kostenlosen Online-Infoabenden an.

Den Auftakt macht am 30. September 2025 der Infoabend "Die richtige PV-Anlage für mein Zuhause". Von 18:00 bis 19:00 Uhr informiert Thomas Vogel, MSc über alles Wissenswerte rund um Photovoltaikanlagen. Interessierte erfahren mehr über die richtige Dimensionierung, den Flächenbedarf, die Beschaffenheit der Dachflächen sowie über Nutzungsmöglichkeiten und verfügbare Förderungen.

Online-Abend zum Thema Energiegemeinschaften

Mitte Oktober folgt ein Online-Abend zum Thema Energiegemeinschaften. Am 16. Oktober 2025 erklärt erneut Experte Thomas Vogel, wie sich Private, Gemeinden und Unternehmen zusammenschließen können, um Energie gemeinsam zu produzieren, zu nutzen und zu verkaufen. "Energie wird dadurch zu einem regionalen Produkt, dessen Herkunft nachvollziehbar ist und nebenan eingekauft werden kann", heißt es in der Ankündigung.

Für alle, die mit dem Gedanken spielen, auf ein Elektroauto umzusteigen, bietet der Infoabend am 4. November 2025 wertvolle Einblicke. E-Mobilitätsexperte Thomas Geisler spricht über die praktischen Aspekte der Elektromobilität – von der Anschaffung über das fahrtechnische Verhalten bis hin zu Lademöglichkeiten in verschiedenen Wohnsituationen und aktuellen Förderungen.

Zukunftsfähige Heizsysteme

Den Abschluss der Herbstreihe bildet am 25. November 2025 der Infoabend "Die richtige Heizung für mein Zuhause". Haustechnikexperte Florian Kathrein informiert über zukunftsfähige Heizsysteme und erklärt, worauf Tiroler*innen achten müssen, um von Förderungen zu profitieren. Der Fokus liegt dabei auf dem Umstieg von fossilen Energieträgern wie Heizöl und Erdgas auf erneuerbare Heizsysteme.