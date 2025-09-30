Kammerchor "CorOsAnima" bringt musikalische Seelenruhe nach Zell am Ziller

Am Sonntag, 12. Oktober 2025, lädt der Kammerchor "CorOsAnima" zu einem besonderen Konzerterlebnis in die Pfarrkirche Zell am Ziller ein. Unter dem Titel "Herz Mund Seele" präsentieren die Musiker*innen ab 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Palestrina, Schütz, Biber und Bach.

Der Kammerchor "CorOsAnima" hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen mit ausdrucksstarken musikalischen Darbietungen gemacht. Unter der Leitung des erfahrenen Dirigenten Norbert Brandauer, der auch als Kapellmeister der Basilika minor in Mondsee tätig ist, verspricht das Konzert ein besonderes Hörerlebnis zu werden.

Im Mittelpunkt des Programms stehen Werke des in Salzburg wirkenden Komponisten Heinrich Ignaz Franz Biber sowie Stücke aus Dietrich Buxtehudes Zyklus "Membra Jesu nostri Christi". Diese Kompositionen aus dem 16. und 17. Jahrhundert werden ergänzt durch romantische Musikstücke, die sich thematisch harmonisch in das Gesamtkonzept einfügen.

Zeitlose Musik, aktuelle Inhalte

Die Zuhörer*innen dürfen sich auf ein Zusammenspiel verschiedener musikalischer Kräfte freuen: Neben dem Kammerchor selbst werden die Solosopranistin Lea Bodner sowie die Geigensolistinnen Magdalena Waldauf und Hannah Rief auftreten. Komplettiert wird das Ensemble durch eine Continuogruppe, die für das authentische Klangbild sorgt.

"Wir möchten spürbar werden lassen, dass die Aussage der von uns gespielten Musik zeitlos und die Inhalte aktuell sind. Vielleicht braucht gerade unsere Zeit ein seelisches 'Zur-Ruhe-Kommen', einen Frieden, der ansteckend ist", erklärt Chorleiter Norbert Brandauer die Intention hinter dem Konzertprogramm.