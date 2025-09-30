Bestseller-Autor Bernhard Aichner liest beim Krimifest in Jenbach

Das Krimifest Tirol bringt am 9. Oktober einen der bekanntesten österreichischen Krimiautoren nach Jenbach: Bernhard Aichner präsentiert im freiraum-Jenbach Leseproben aus seinem neuesten Roman "John".

Das seit 2017 jährlich stattfindende Krimifest Tirol verwandelt eine Woche lang die Tiroler Gebirgslandschaft in eine spannungsgeladene Krimilandschaft. Mit über 30 Autor*innen an verschiedenen Veranstaltungsorten bis in die entlegensten Winkel des Bundeslandes bietet das Festival Krimifans die Möglichkeit, ihre Lieblingskrimischriftsteller*innen persönlich kennenzulernen.

Ein besonderes Highlight des diesjährigen Festivals ist die Lesung von Bernhard Aichner im freiraum-Jenbach. Der erfolgreiche Tiroler Autor wird aus seinem neuesten Werk "John" lesen und damit Einblicke in seine aktuelle Arbeit geben. Aichner hat sich mit seinen Kriminalromanen weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht und zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Krimiautoren.

Reservierung erforderlich

Die Veranstaltung im freiraum-Jenbach, der auch durch sein Programm "jazz + so" bekannt ist, verspricht ein atmosphärischer Abend zu werden. Für Krimifans bietet sich hier die Gelegenheit, einen der großen Namen der heimischen Krimiszene hautnah zu erleben.

Da die Plätze begrenzt sind, empfehlen die Veranstalter eine rechtzeitige Reservierung. Der Eintrittspreis beträgt sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse 10 Euro.