Grippewelle erreicht Österreich: So unterscheiden sich Influenza, Corona und Erkältung

Rund vier Wochen früher als in den vergangenen Saisonen hat die Grippewelle Österreich erreicht. Doch wie äußert sich eine „echte“ Grippe? Woran erkennt man, ob man sich das Coronavirus eingefangen hat? Was macht eine Erkältung aus? Die wichtigsten Unterschiede lesen Sie hier.

Innsbruck – Vorbei sind die Zeiten, in denen hinter jedem Huster das Coronavirus vermutet wurde. Dass uns die Viruserkrankung erhalten bleibt und vor allem für ältere und andere vulnerable Personen ein Risiko darstellt, steht aber außer Frage. Doch auch die Grippe ist in Österreich angekommen: Am Dienstag rief das Zentrum für Virologie der MedUni Wien den Start der Grippewelle aus – rund vier Wochen früher als zuletzt üblich.

Aber woran erkennt man nun, ob man sich eine „echte“ Grippe, das Coronavirus oder „nur“ eine Erkältung bzw. einen grippalen Infekt eingefangen hat? Die schlechte Nachricht: Eine eindeutige Antwort kann nur ein Test liefern. Die gute Nachricht: Bestimmte Symptome lassen Schlüsse über die Art der Erkrankung zu. Ein Überblick:

🦠 Symptome einer Erkältung (grippaler Infekt):