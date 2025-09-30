Krankheitswelle in Tirol: So unterscheiden sich Grippe, Corona und Erkältung

Wie immer im Herbst nehmen die Krankheitsfälle aktuell wieder zu. Doch wie äußert sich eine Grippe? Woran erkennt man, ob man sich das Coronavirus eingefangen hat? Was macht eine Erkältung aus? Die wichtigsten Unterschiede lesen Sie hier.

Innsbruck – Vorbei sind die Zeiten, in denen hinter jedem Huster das Coronavirus vermutet wurde. Dass uns die Viruserkrankung erhalten bleibt, steht aber außer Frage. Sie fesselt aktuell wieder Tausende Österreicherinnen und Österreicher ans Bett – Grippe (Influenza) oder grippale Infekte tun das im Herbst und Winter allerdings genauso.

Aber woran erkennt man nun, ob man sich eine „echte“ Grippe, das Coronavirus oder „nur“ eine Erkältung bzw. einen grippalen Infekt eingefangen hat? Die schlechte Nachricht: Eine eindeutige Antwort kann nur ein Test liefern. Die gute Nachricht: Bestimmte Symptome lassen Schlüsse über die Art der Erkrankung zu. Ein Überblick:

🦠 Symptome einer Erkältung (grippaler Infekt):