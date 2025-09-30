Volksmusikfest in Mayrhofen: 3000 Besucher feierten beim Herbstfest der Erlebnissennerei

Das traditionelle Herbstfest der Fetzig'n aus dem Zillertal lockte am vergangenen Wochenende über 3000 Besucher nach Mayrhofen. In der Erlebnissennerei Zillertal wurde zwei Tage lang mit Volksmusikgruppen gefeiert, getanzt und gesungen.

Die Veranstaltung am 27. und 28. September bot den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm. Den Auftakt machte der Konzertabend am Samstag, bei dem das Festzelt laut der Erlebnissennerei bis auf den letzten Platz gefüllt war. Für musikalische Unterhaltung sorgten bekannte Namen der Volksmusikszene: Die Zellberg Buam, das Duo Mario & Christoph sowie die Formation Zaitlos heizten dem Publikum ein. Als Gastgeber traten natürlich auch die "Fetzig'n aus dem Zillertal" selbst auf.

Durch das Programm führte Moderator und Sennerei-Chef Christian Kröll, der mit seinem Unterhaltungstalent und humorvollem Stil für zusätzliche Stimmung sorgte. „Es wurde gefeiert, gelacht, laut gesungen und das Tanzbein geschwungen“, teilt die Erlebnissennerei in einer Aussendung mit

Der Sonntag startete mit einem traditionellen Frühschoppen. Auch hier war für musikalische Unterhaltung gesorgt: Neben den "Fetzig'n" traten die Gruppen Elsass Power und die Pfunds-Kerle auf.

Mehrere Musikgruppen sorgten für Stimmung. © Erlebnissennerei Zillertal