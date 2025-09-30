ADVOCEM stellt ihr Debutalbum in der Kufsteiner Kulturfabrik vor

Die Tiroler New Grunge Band ADVOCEM präsentiert am 11. Oktober ihr Debutalbum „Anti You“. Als Special Guests spielen UnbeuXam, Jamigo und Desert Haze.

Kufstein – Stampfende Gitarrenriffs, gepaart mit melodischen Hooklines: Das verspricht die Tiroler New Grunge Band ADVOCEM, die am 11. Oktober zur Release Show ihres Debutalbums „Anti You“ in der Kulturfabrik Kufstein lädt. Einlass ist um 19 Uhr. Vor Ort wird auch die Vinyl inklusive Download-Code erstmals erhältlich sein.

Gegründet im Jahr 2022 stellen sich Marvin Perner (Bass), Tobias Rupprechter (Gitarre), Christian Breitenlechner (Schlagzeug) und Samuel Schrattenthaler (Gesang) den aktuellen Trends der Mainstream-Musik entgegen. Mit einer gesunden Portion Wut in den Köpfen und Rebellion in den Herzen.

Drei Band als Support

Zudem sind drei weitere Acts als Special Guests mit dabei: UnbeuXam – Vier Metalheads, die Deutschrock spielen und mit ihren sozialkritischen aber dennoch humorvollen Texten begeistern. Außerdem wird Jamigo mit einer gesunden Mischung aus Rock und Hip-Hop die Bühne stürmen. Als dritte Vorgruppe spielt Desert Haze, deren Musik von diversen Stilrichtungen inspiriert ist, u.a. Rock, Funk, Metal und Hard Rock.