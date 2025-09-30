Großer Lebensmittel-Händler sperrt zu: 620 Mitarbeiter beim AMS angemeldet

Der Lebensmittel-Händler Unimarkt will alle seine gut 90 Standorte verkaufen und sich vom Markt zurückziehen. Welche Standorte übernommen werden können, ist offen.

Heuer hat der Lebensmittel-Händler Unimarkt mit Sitz in Traun in Oberösterreich sein 50-Jahr-Jubiläum gefeiert, nun kommt das Aus. Alle 90 Standorte – Franchise und eigene – werden verkauft, teilte Unimarkt mit. 120 Beschäftigte in der Zentrale und 500 in den Filialen sind beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet worden. Bis Jahresende soll entschieden sein, wer welche Standorte übernimmt. Großhandel und Logistik der UNIGruppe seien nicht betroffen, sagte Geschäftsführer Andreas Hämmerle.

Die Anmeldungen beim AMS seien eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme. Die Personalvertretung sei eingebunden, Dienstagvormittag würden die Mitarbeitenden „in einem Town Hall Meeting“ informiert. Als Grund für die „strategische Entscheidung“ nannte der Geschäftsführer in einem Gespräch mit Medien das schwierige Marktumfeld. Vor eineinhalb Jahren habe man mit einem Transformations- und Restrukturierungsprozess begonnen, „doch wir können die makroökonomische Konstellation nicht verändern“. Bis Jahresende will man „die Entscheidung getroffen haben, welcher Händler welchen Standort bekommt“, das Interesse sei groß. Mit der Weitergabe an den Mitbewerb wolle man sicherstellen, dass die Jobs und die Versorgung in ländlichen Gebieten aufrecht bleiben.

Mitbewerb und Kaufzurückhaltung

Vorerst ändere sich nichts. Alle derzeit betriebenen Unimarktfilialen „bleiben geöffnet, die Regale sind voll. Wir freuen uns auf unsere Kunden“, betonte Hämmerle. Die Gehälter würden pünktlich gezahlt, „wir haben die Erfahrung, dass die Mitarbeiterinnen loyal zu uns stehen“, sah er keine Kündigungswelle kommen. „Wir machen weiter, aber wir treffen jetzt eine Entscheidung für die Zukunft.“ Man halte 2 Prozent Marktanteil im Supermarktsegment, der Mitbewerb habe andere Instrumente zur Verfügung und die Kaufzurückhaltung der Menschen sei zu spüren gewesen. Der „geordnete“ Verkaufsprozess, „zu dem wir die Marktteilnehmer eingeladen haben“ sei ungewöhnlich, weil er „frühzeitig, mit ruhiger Hand, transparent“ ablaufe. Man habe den Rückhalt der Finanzierungspartner.

Entscheidung des Managements

„Wir gehen davon aus, den allergrößten Teil der Standorte weiterzugeben“, ist Hämmerle optimistisch. Es werde sicher kein Verkauf „in Pausch und Bogen“ und auch kein „Cherry Picking“ stellte er die Prüfpflichten der Bundeswettbewerbsbehörde in den Raum. Momentan herrsche „wirklich hohes Interesse, weil die aktuelle Raumordnung dafür sorgt, dass es nicht einfach ist, neue Standorte zu eröffnen“, was auch berechtigt sei. Das Vorgehen war „eine Managemententscheidung“, man habe die notwendigen Beschlüsse in den Gremien. Nach Abschluss des Verkaufsprozesses plant Unimarkt den Rückzug vom Markt – geplant und verantwortungsbewusst, hieß es.