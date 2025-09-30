Rosenkranzsamstag: Brauchtumsumzug als Alternative zum Almabtrieb

Am kommenden Samstag ist der große letzte Almabtriebssamstag, der sogenannte „Rosenkranzsamstag“. Für viele Bauernfamilien ist dies der traditionelle Almabtriebstag. In Mayrhofen findet stattdessen ein großer Brauchtumsumzug statt.

Nach einem erfolgreichen Almsommer auf der Siegeleaste im Zillergrund sind die Treiber vom Sporerhof mit ihren Tieren kürzlich wieder sicher ins Tal zurückgekehrt. Für die Familie Rahm aus Schwendau ist der Almabtrieb ein besonderes Ereignis, das nur durch die Zusammenarbeit aller Familienmitglieder, von Jung bis Alt, sowie zahlreicher Helfer gelingt.

Die Tradition des Almabtriebs hat im Zillertal einen festen Platz im bäuerlichen Jahreskalender. Nach den Sommermonaten auf hoch gelegenen Almen kehren die Tiere nun zurück in ihre heimischen Ställe, wo sie den Winter verbringen werden.

Besonderer Tag im Almkalender

Der kommende Samstag markiert einen besonderen Tag im Almkalender: Den sogenannten "Rosenkranzsamstag". Dieser letzte Almabtriebssamstag erhält seinen Namen vom darauffolgenden "Rosenkranzsonntag", dem ersten Sonntag im Oktober.

Für viele Bauernfamilien im Zillertal ist der "Rosenkranzsamstag" traditionell der Tag des Almabtriebs. Die Tiere werden festlich geschmückt und ins Tal geführt – ein Zeichen dafür, dass alle Tiere wohlbehalten durch den Sommer gekommen sind.

Nach der Ankunft im Tal wird das Ereignis gebührend gefeiert. Wie das Foto der Familie Rahm zeigt, ist es Tradition, dass sich alle Beteiligten nach dem gelungenen Almabtrieb zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto versammeln – ein Symbol für den Gemeinschaftsgeist, der diese alte bäuerliche Tradition am Leben erhält.

Bauernmarkt und Brauchtumsumzug in Mayrhofen

In Mayrhofen hat man sich vom großen Almabtrieb mit sich in der Hauptstraße drängelnden Menschenmassen und dadurch gestressten Kühen inzwischen verabschiedet. Stattdessen wird das Mayrhofner Ortszentrum am 3. und 4. Oktober zu einem lebendigen Marktplatz. Landwirte, Handwerker und Vereine präsentieren ihre Produkte, es gibt heimische Köstlichkeiten zum Probieren und traditionelles Handwerk zu entdecken. Für die passende Stimmung sorgen Musikgruppen aus dem Zillertal.

Mit dem Genusspass können Gäste wie Einheimische regionale Spezialitäten bewusst genießen – ob am Verkaufsstand beim Genuss- und Handwerksmarkt im Ortszentrum oder in einem teilnehmenden Gastronomiebetrieb. Jeder Einkauf ab 10 Euro wird mit einem Sticker belohnt und eröffnet die Chance auf attraktive Preise bei der großen Verlosung.