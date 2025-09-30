Kirche und Kickl im Disput über Vereinnahmung der Religion für Politik
Erzbischof Lackner übt Kritik an der Kickl-Rede am Parteitag. Der FPÖ-Chef will jetzt dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz das Gespräch suchen.
Wien – Die Rede von FPÖ-Parteichef Herbert Kickl am Parteitag am Wochenende in Salzburg sorgt für Kritik bei der katholischen Kirche. Kickl zitierte „Glaube, Hoffnung und Liebe“ und bezieht sich damit namentlich auf Apostel Paulus. Der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, warnte avor, dass „Religion parteipolitisch vereinnahmt und instrumentalisiert wird".
Glaube, Hoffnung und Liebe seien Grundtugenden für alle Christgläubigen, „wenn aber versucht wird, diese Tugenden in das Korsett der Parteipolitik zu zwängen, so droht aus Glaube Zweifel, aus Hoffnung Angst und aus Liebe Hass zu werden", erklärte Lackner.
Jetzt will sich Kickl mit dem Salzburger Erzbischof austauschen. „Gerne lade ich Sie zu einem persönlichen Gespräch ein, um unsere Positionen auszutauschen", schrieb Kickl am Dienstag in einem Facebook-Beitrag. Der FPÖ-Chef erinnerte den Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz an bereits geführte persönliche Gespräche in der Vergangenheit. Damals sei es unter anderem um das Verhalten der Kirchenführung in den Corona-Jahren gegangen. (APA, TT)