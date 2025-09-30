Kirche und Kickl im Disput über Vereinnahmung der Religion für Politik

Erzbischof Lackner übt Kritik an der Kickl-Rede am Parteitag. Der FPÖ-Chef will jetzt dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz das Gespräch suchen.

Wien – Die Rede von FPÖ-Parteichef Herbert Kickl am Parteitag am Wochenende in Salzburg sorgt für Kritik bei der katholischen Kirche. Kickl zitierte „Glaube, Hoffnung und Liebe“ und bezieht sich damit namentlich auf Apostel Paulus. Der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, warnte avor, dass „Religion parteipolitisch vereinnahmt und instrumentalisiert wird".

Glaube, Hoffnung und Liebe seien Grundtugenden für alle Christgläubigen, „wenn aber versucht wird, diese Tugenden in das Korsett der Parteipolitik zu zwängen, so droht aus Glaube Zweifel, aus Hoffnung Angst und aus Liebe Hass zu werden", erklärte Lackner.