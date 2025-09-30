Abendshopping in der Silberstadt

Die Schwazer Innenstadt und die Stadtgalerien werden am 10. Oktober von 17 bis 22 Uhr wieder zur Bühne

Bummeln, genießen und feiern – das steht beim legendären Abendshopping am Freitag, 10. Oktober, im Mittelpunkt. Von 17 bis 22 Uhr verwandeln sich die Schwazer Innenstadt und die Stadtgalerien in eine große Bühne voller Leben, Musik und Begegnungen. Das Einkaufsfest im Herbst verbindet Einkaufen mit Unterhaltung, Kulinarik und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm – ein Erlebnis für die ganze Familie.

Mode, Tanz, Musik und eigenes Kinderprogramm

Die Besucher:innen dürfen sich auf einen vielfältigen Abend freuen: Modefans erleben eine stilvolle Trachtenmodenschau des Modehauses Zins, während Enrique Gasa Valga’s Limonada Dance Company Tanz in Perfektion präsentiert. In den Gassen der Stadt und auf dem Maximilianplatz sorgen Livemusik und DJs für Stimmung, und im neuen Concept-Store „slow lab“ wird mit einem Akustik-Konzert feierlich eröffnet.

Spektakuläre Walking Acts und Stelzengeher sorgen für Staunen, während Hüpfburg, Bastelstation und Kinderschminken die jüngsten Gäste begeistern.

Aktionen, Rabatte und gastronomische Vielfalt

Die Geschäfte in den Stadtgalerien und der Altstadt locken mit besonderen Aktionen, Rabatten und Überraschungen und machen das Abendshopping zum Highlight für Shoppingbegeisterte. Gleichzeitig spielt auch die Gastronomie eine tragende Rolle: Zahlreiche Bars und Restaurants in der Innenstadt laden ein, eine Pause einzulegen, Köstlichkeiten zu genießen und den Abend in stimmungsvoller Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Einkaufspass-Gewinnspiel mit Live-Ziehung

Ein weiteres Highlight ist das große Einkaufspass-Gewinnspiel: Wer in drei unterschiedlichen Shops, Ständen oder Lokalen stempeln lässt, kann seinen Pass bei Radio U1 Tirol in der Franz-Josef-Straße einwerfen. Bei den Live-Ziehungen um 19, 20 und 21 Uhr warten jeweils 100 Euro in Silberzehnern auf die glücklichen Gewinner:innen.

Weitere Informationen unter www.schwaz.at

Neue Pop-Up-Stores in der Altstadt

Das erfolgreiche Pop-Up-Store-Programm der Stadt Schwaz setzt auf Abwechslung: Alle drei bis sechs Monate wechseln die Geschäfte und bringen so neue Konzepte in die Innenstadt.

Gleich drei Neuzugänge sorgen für frischen Wind. In der Franz-Josef-Straße 17 eröffnet das slow lab, ein Concept-Store für analoge Audio- und Videotechnik, kombiniert mit Mode, Design und Interior samt eigener Listening Lounge. Nur wenige Schritte entfernt präsentieren die Altstadthexen Handwerk, Dekoarbeiten und Kleinkunst, während die Engelwelt mit hochwertiger Second-Hand-Mode, Braut- und Ballkleidern sowie Trachten begeistert. Passend dazu lädt der Lions Club Schwaz im Oktober wieder zum beliebten Vintage-Mark in der Franz-Josef-Straße 11 (ehem. Taschen Angerer). Jeder Einkauf unterstützt bedürftige Familien.

Schwazer Handwerksmarkt lädt zum Stöbern ein

Kreative Accessoires, einzigartige Arbeiten und mehr. © Michael Winkler

Parallel zum Abendshopping bietet der Schwazer Handwerksmarkt eine Fülle an handgefertigten Schätzen. Schon ab 17 Uhr können Besucher:innen durch liebevoll gestaltete Stände bummeln und Unikate entdecken.

Regionale Kunsthandwerker:innen präsentieren ihre Werke – von edlen Holz- und Keramikstücken über handgemachten Schmuck und Nähwaren bis hin zu floralen Ideen und dekorativen Accessoires, die dem Zuhause eine persönliche Note verleihen.

Der Markt vereint traditionelles Handwerk mit modernen Designobjekten und lädt dazu ein, in aller Ruhe zu gustieren, zu stöbern und Besonderes zu entdecken. Wer gerne durch außergewöhnliche Stücke schmökert, findet hier ebenso Inspiration wie Sammler:innen, die das Einmalige suchen. Ergänzt wird das Angebot durch kreative Pop-Up-Stores, die mit frischen Ideen und innovativen Produkten zusätzlichen Schwung in die Einkaufsstraßen bringen. So wird der Handwerksmarkt zu einem echten Treffpunkt für alle, die Qualität, Regionalität und Individualität schätzen – und die Freude daran, den Dingen ihre eigene Geschichte zu geben.

Weitere Informationen unter www.markt.schwaz.at

Reverie – Getanzte Träume in Schwaz

Enrique Gasa Valga und die Limonada Dance Company gastieren von 23. bis 25. Oktober im SZentrum. © Limonada Dance Company

Ein poetischer Abend der besonderen Art erwartet das Publikum Ende Oktober im SZentrum Schwaz: Mit „Reverie – Getanzte Träume“ präsentiert der international gefeierte Choreograf Enrique Gasa Valga gemeinsam mit seiner renommierten Limonada Dance Company ein abendfüllendes Werk.

Zu sehen ist die Produktion – die klassische Ballettästhetik mit der emotionalen Intensität des zeitgenössischen Tanzes verbindet – von 23. bis 25. Oktober, jeweils um 19:30 Uhr, im SZentrum Schwaz.

In drei Teilen entfaltet sich eine Reise durch Traumwelten, emotionale Tiefen und den ewigen Zyklus von Werden und Vergehen. Den Auftakt bildet „Der Tod und das Mädchen“, eine eindringliche Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit zu Schuberts Streichquartett in d-Moll.

Im zweiten Teil, „Mareas“ (Gezeiten), verschmelzen archaische Kräfte mit sinnlichen Bewegungen und spiegeln den ständigen Wandel der Natur. Zum Abschluss erkundet „Après la pluie“ die Stille nach dem Sturm – ein lyrisches Stück zu Erik Saties „Gnossiennes“, das Erinnerung, Hoffnung und menschliche Verletzlichkeit in den Mittelpunkt stellt.

Mit „Reverie“ gelingt Enrique Gasa Valga ein Gesamtkunstwerk voller bewegter Bilder, großer Schönheit und intensiver Ausdruckskraft – eine Hommage an das Träumen mit dem Körper.

Oktober-Highlights im SZentrum

