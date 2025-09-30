TIROLER VERSICHERUNG: Arbeiten, wo Werte gelebt werden

Die TIROLER VERSICHERUNG errichtet Innsbrucks erstes Holzhochhaus – und bleibt auch als Arbeitgeberin ganz oben. Ein Meilenstein für nachhaltiges Arbeiten auf höchstem Niveau.

Bereits zum neunten Mal in Folge zählt die TIROLER zu den besten Arbeitgebern Österreichs – und setzt damit ein starkes Zeichen für eine konsequente Unternehmenskultur. Denn das Ziel der besten Dienstleistung ist nur mit top-ausgebildeten, motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichbar. Mit ihrer neu gebauten Zentrale mitten in Innsbruck hat die TIROLER daher ein Arbeitsumfeld geschaffen, das modernes Arbeiten neu interpretiert.

Aus Holz gebaut – mit Haltung gelebt

Das neue Gebäude der TIROLER beeindruckt nicht nur architektonisch – es ist Ausdruck dessen, wie die TIROLER denkt und handelt: verantwortungsbewusst, zukunftsorientiert und wertebasiert. Die bewusste Entscheidung für Holz als zentrales Baumaterial unterstreicht diese Haltung – ebenso wie der Fokus auf gesunde Arbeitswelten und die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Planungsprozess. „Wir wollten mehr als nur ein neues Bürogebäude. Wir wollten einen Ort schaffen, der unseren Werten entspricht – ein Raum, der inspiriert, verbindet und zu persönlichen Höchstleistungen motiviert“, erklärt Franz Mair, Vorstandsvorsitzender der TIROLER.

Starkes Team. Starke Leistungen.

Die Arbeitswelten der TIROLER sind auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet. Dazu zählen gesunde Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeitmodelle, Gleitzeit ohne Kernzeit sowie eine Kultur des Miteinanders. „Unser Anspruch ist es, in allen Lebensphasen ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Menschen fachlich wie persönlich einbringen können“, sagt Jane Platter, Leiterin Personalmarketing & Personalentwicklung. „Wir investieren in Aus- und Weiterbildung und ermutigen alle zur Eigeninitiative. Denn wir wissen: Starke Leistungen entstehen dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und ihr Potential nutzen.“

Ziehen an einem Strang (von links): Jane Platter, Leiterin Personalmarketing & Personalentwicklung, TIROLER Vorstandsdirektorin Isolde Stieg und Betriebsratsvorsitzender Thomas Klingenschmid. © TIROLER/Raggl

Auszeichnungen als Ansporn

Als Arbeitgeberin entwickelt sich die TIROLER laufend weiter. Namhafte Auszeichnungen wie das Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung, die Zertifizierung „audit berufundfamilie“ für nachhaltige Personalpolitik, das kununu Top Company-Siegel, das Top-Arbeitgeber- Siegel sowie die Auszeichnung als People & Culture Company bestätigen den TIROLER Weg. „Was die TIROLER so erfolgreich macht, sind die Menschen, die hier arbeiten“, betont Vorstandsdirektorin Isolde Stieg. „Wenn wir ihnen einen Rahmen bieten, in dem sie sich entfalten können, dann leisten sie Großartiges. Das spüren und schätzen unsere Kunden und Kundinnen und das zeigt sich auch am Erfolg unseres Unternehmens.“

