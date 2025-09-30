„Ungenügend“: Warum die Beamten das Angebot der Regierung zurückweisen

Die Dreierkoalition will beim Öffentlichen Dienst sparen und den gesetzlich abgesicherten Gehaltsabschluss für 2026 aufschnüren. Gespräche haben begonnen. Eine Einigung ist aber nicht in Sicht.

Die erste echte Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Regierung zu den Gehältern im öffentlichen Dienst am Dienstag hat noch keine Annäherung gebracht: „Naturgemäß ist man im Moment noch sehr weit auseinander“, meinte im Anschluss der Vorsitzende der Beamtengewerkschaft (GÖD), Eckehard Quin. Wie viel die Regierung geboten hat, sagte er nicht, doch er stellte klar: „Das Angebot der Dienstgeberseite war ungenügend.“

Gut zwei Stunden war man in einer Außenstelle des Bundeskanzleramts zusammengesessen, ohne sich wesentlich näherzukommen. Der GÖD-Chef nannte die Verhandlungen zwar konstruktiv, jedoch auch „inhaltlich divergent“. Auch nicht allzu zufrieden klang die Regierungsseite. Beamtenstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) sah „harte, intensive Verhandlungen“ und meinte: „Ich hoffe, dass wir eine Einigung finden können.“

Längere Verhandlungen nötig

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sah schwierige Positionen, da die Ausgangslage schwierig sei. Für die NEOS stellte deren Hauptverhandlerin Martina von Künsberg Sarre klar, dass man wohl mit keinem baldigen Abschluss rechnen kann: „Der Weg ist noch länger.“

Schwierige Positionen: Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und die NEOS-Abgeordnete Martina von Künsberg Sarre wollen bei den Beamtengehältern sparen. © APA/Fohringer

Vereinbart wurde jedenfalls, dass man weitere Gespräche führen will. Wann die nächste Runde stattfindet, wurde offiziell nicht kommuniziert. Vermutlich dürfte man aber Anfang kommender Woche wieder zusammenkommen.

Schwierige Ausgangsposition

Die Ausgangsposition bei den Verhandlungen ist schwierig. Denn eigentlich verfügt die Gewerkschaft bereits über einen gesetzlich abgesicherten Gehaltsabschluss: 2025 blieb der Gehaltsabschluss um 0,3 Prozentpunkte unter der Inflation. Im kommenden Jahr sollten es zum Ausgleich dafür 0,3 Prozentpunkte mehr sein. Angesichts der tristen Budgetsituation will die Dreierkoalition aber nachverhandeln.