Kindertheater und Musikabend: Doppeltes Kulturprogramm im Oktober in Buch

Am 4. Oktober bietet "Kultur am Land" ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Tagsüber wird mit "Das Städtchen Drumherum" ein umweltbewusstes Kinderstück präsentiert, während am Abend zwei musikalische Duos die Bühne mit einer Mischung aus Folk, Blues und mehr zum Leben erwecken.

Mit "Das Städtchen Drumherum" bringt das Duo Geschichtenkompott eine szenische Lesung nach der bekannten Geschichte von Mira Lobe auf die Bühne. Juliana Haider und Michaela Posch schlüpfen in verschiedene Rollen und erzählen die Geschichte eines schützenswerten Städtchens, in dem Kinder und Tiere gemeinsam einen Wald vor der Zerstörung bewahren.

Juliana Haider und Michaela Posch schlüpfen in verschiedene Rollen. © Veranstalter

Die beiden Darstellerinnen verkörpern dabei unterschiedlichste Charaktere - vom Bürgermeister bis zur Zauberfrau. Die Geschichte vermittelt spielerisch wichtige Werte zum Umweltschutz und zeigt den jungen Zuschauern ab 5 Jahren, wie man sich gegen Bodenversiegelung einsetzen kann.

Die etwa 50-minütige Aufführung beginnt um 15 Uhr und richtet sich speziell an Kinder und Familien.

Musikalischer Abend mit zwei außergewöhnlichen Duos

Am selben Tag verwandelt sich die Bühne ab 20:30 Uhr in einen Ort musikalischer Entdeckungen. Unter dem Motto "2 Duos, 2 Instrumente, 2 Welten" treten "WhaTheFolk?!" und "Perin & Barbarossa" auf.

Das Duo "WhaTheFolk?!" mit Stefan Manges (alias SteveSqueeze) und Harri Egger (alias HarrisonChord) verbindet Einflüsse aus Folk, Blues, Jazz und Rock zu einem einzigartigen Klangerlebnis. Ihre Musik wechselt zwischen melodischer Schönheit, Melancholie und rhythmischer Würze.

Das Duo "WhaTheFolk?!" mit Stefan Manges und Harri Egger. © Benny Gschösser

"Perin & Barbarossa", bestehend aus Marc Perin und Tobias Egger, schaffen mit Gitarre und Ziehharmonika einen überraschend vollen Sound. Sie kombinieren perkussive Elemente mit rhythmischen Melodien zu einem rockig-folkigen Gesamtklang. Inspiriert von Künstlern wie Rodrigo y Gabriela, Herbert Pixner und Tommy Emmanuel sowie diversen Rock- und Metallbands, verspricht ihr Auftritt ein besonderes Hörerlebnis.

Für den Abend gilt ein flexibles Preismodell, bei dem die Besucher selbst entscheiden können, wie viel ihnen der Konzertabend wert ist.