Ehemaliges Ski-Ass zeigt stolz seinen Baby-Bauch: „Kann es kaum erwarten“

In ihren Jugendtagen fuhr Magdalena Fjällström von Erfolg zu Erfolg. 2012 triumphierte sie bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck in der Super-Kombination. Ein Jahr später krönte sich die Schwedin in Quebec auch noch zur Junioren-Weltmeisterin im Slalom.

Doch bei den Erwachsenen im Weltcup wollte es nicht so recht funktionieren. Mit ein Grund waren die zahlreichen Verletzungen, die Fjällström immer wieder zurückwarfen. Nach zahlreichen Comebacks verkündete sie im Jänner 2022 im Alter von nur 27 Jahren ihren Rückritt. Verbunden war der Schlussstrich unter ihre sportliche Karriere mit heftiger Kritik am schwedischen Verband, dem sie mangelnde Unterstützung vorwarf.