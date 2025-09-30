Ehemaliges Ski-Ass zeigt stolz seinen Baby-Bauch: „Kann es kaum erwarten“
In ihren Jugendtagen fuhr Magdalena Fjällström von Erfolg zu Erfolg. 2012 triumphierte sie bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck in der Super-Kombination. Ein Jahr später krönte sich die Schwedin in Quebec auch noch zur Junioren-Weltmeisterin im Slalom.
Doch bei den Erwachsenen im Weltcup wollte es nicht so recht funktionieren. Mit ein Grund waren die zahlreichen Verletzungen, die Fjällström immer wieder zurückwarfen. Nach zahlreichen Comebacks verkündete sie im Jänner 2022 im Alter von nur 27 Jahren ihren Rückritt. Verbunden war der Schlussstrich unter ihre sportliche Karriere mit heftiger Kritik am schwedischen Verband, dem sie mangelnde Unterstützung vorwarf.
Nachdem es zuletzt ruhiger um die Technikspezialistin wurde, gibt es nun wieder erfreuliche Nachrichten. Auf Instagram verkündete Fjällström, dass sie und ihr Partner Thomas Näsman erstmals Eltern werden. „Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Baby Boy“, schrieb die 30-Jährige auf Instagram und verriet damit, dass sie einen Buben erwartet. Wann der Geburtstermin ist, darüber ließ sie ihre Fans im Unklaren. (TT.com)