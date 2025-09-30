Totes Baby auf Carport-Dach in Graz gefunden, Mutter festgenommen

Die Mutter hatte den Buben, der von einem Nachbarn am Dienstag entdeckt wurde, am Vorabend zur Welt gebracht. Die 20-Jährige soll von der Schwangerschaft nichts mitbekommen haben, sie ist geständig.

Graz – Ein totes Neugeborenes ist am frühen Dienstagnachmittag in einer Wohnsiedlung im südwestlichen Grazer Bezirk Wetzelsdorf entdeckt worden. Die 20-jährige Mutter des Babys wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher zur Austria Presse Agentur (APA) sagte. Das Neugeborene ist auf dem Dach eines Carports bei einem zweistöckigen Mehrparteienhaus gefunden worden. Ein Nachbar hatte es entdeckt und die Polizei verständigt. Das Baby war am Montagabend von der Mutter in dem Haus zur Welt gebracht worden.

Angeblich Schwangerschaft nicht bemerkt

Der Nachbar hatte vor 13 Uhr den unbekleideten neugeborenen Buben auf dem Dach des Carports entdeckt und die Polizei verständigt, sagte der Polizeisprecher zur APA. An dem Tag hatte es in Graz geregnet. Die Bewohner des Hauses waren vorerst nicht auffindbar, nach ihnen werde gesucht, hieß es.

Im Laufe des Nachmittags wurde dann die Sache klarer: Die Mutter, eine kroatische Staatsangehörige, die mit ihrer Familie, aber ohne den mutmaßlichen Kindsvater in dem Haus lebte, soll von der Schwangerschaft nichts gemerkt haben und „überrascht“ worden sein, wie sie Ermittlern sagte. Sie befinde sich in einem Ausnahmezustand, sagte ein Polizeisprecher, sei aber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in Gewahrsam.

Auch die Spurensicherung nahm am Dienstagnachmittag die Arbeit am Fundort auf. © APA/ERWIN SCHERIAU

Obduktion angeordnet

Den Sachverhalt hat die Frau gestanden. Sie will allerdings ihre Schwangerschaft nicht mitbekommen haben, ebenso wenig wie ihr familiäres Umfeld. Ein Kriseninterventionsteam stand zur Betreuung der Verwandten im Einsatz. Die junge Mutter sagte gegenüber der Polizei, sie habe das Baby alleine zur Welt gebracht.

Eine Obduktion soll nun klären, ob das Neugeborene lebensfähig war, tot zur Welt gekommen oder bei der Geburt eventuell getötet worden war. Zum mutmaßlichen Kindesvater gab es vorerst keine Erkenntnisse, es werde aber ein erster Anhaltspunkt verfolgt, hieß es seitens der Polizei. Der Vater habe jedenfalls nicht in dem Haus gewohnt.