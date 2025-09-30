Schnäppchenjagd für Vereine und Soziales: Weißenbachs Gebrauchtmarkt öffnet wieder

Der Gebrauchtmarkt in Weißenbach feiert diesen Herbst sein 33-jähriges Bestehen. Seit 1993 bietet der zweimal jährlich stattfindende Markt eine Plattform für den Verkauf von gebrauchten Kinder- und Jugendartikeln und unterstützt gleichzeitig lokale Vereine und soziale Projekte.

Weißenbach – Der Gebrauchtmarkt in Weißenbach hat sich seit seiner Gründung zu einer festen Institution entwickelt. Was 1993 mit 31 Verkäufern und 232 angebotenen Waren begann, hat sich zu einem beeindruckenden Event gemausert. Heute beteiligen sich bis zu 200 VerkäuferInnen, die über 4000 Artikel zum Verkauf anbieten.

Die Entwicklung des Marktes ist bemerkenswert. Beim ersten Markt vor 33 Jahren wurden 111 der 232 angebotenen Waren verkauft. Heute liegt die Verkaufsquote bei durchschnittlich einem Drittel der angebotenen Artikel – eine beachtliche Zahl angesichts des stark gewachsenen Angebots. Dabei obliegt die Preisgestaltung den VerkäuferInnen.

Schnäppchen ergattern

Am 5. Oktober von 14 bis 16.30 Uhr ist die Schnäppchenjagd wieder eröffnet. Angeboten werden Freizeit- und Gebrauchsartikel für Kinder und Jugendliche mit Schwerpunkt Herbst/Winter. Artikelannahme: 4. Oktober, 14 bis 17 Uhr. Abgabelisten können unter www.gebrauchtwarenmarkt-wb.jimdo.com heruntergeladen oder am Gemeindeamt sowie in der Bäckerei Weißenbach geholt werden.

Ein besonderes Merkmal des Marktes ist sein Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Durch den Verkauf gebrauchter Waren wird der Verschwendung Einhalt geboten und der Umwelt Gutes getan“, erklärt das Gebrauchtmarkt-Team.

Zudem ist der Gebrauchtmarkt auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Der angeschlossene Kaffee- und Kuchenverkauf wird gut angenommen und trägt zu den Einnahmen bei.

Ganzer Ort profitiert

Besonders hervorzuheben ist das soziale Engagement des Veranstalters. Nach Abzug von 10 % der Verkaufserlöse für organisatorische Zwecke fließen die Einnahmen aus dem Warenverkauf und dem Kaffeebetrieb in die Unterstützung lokaler Vereine und sozialer Projekte.

Über die Jahre konnten zahlreiche Anschaffungen in Weißenbach gefördert werden. Die Volksschule profitierte von Bällen, Lernmaterial und neuen Pulten, der Kindergarten von Bänken, Turngeräten und Spielen. Auch die Bücherei, die Jungschar, Senioren, der BegegnungsRaum, der Moosberglift sowie das Schwimmbad und der Eislaufplatz wurden unterstützt.