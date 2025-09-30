Filmfestspiele für die Natur!

68 internationale Filme, Ausstellungen, Exkursionen und Fachtreffen für Filmschaffende – das innsbruck nature film festival lädt von 8. bis 12. Oktober wieder ins Metropol Kino ein.

Vom 8. bis 12. Oktober 2025 findet das 24. innsbruck nature film festival (inff) statt. Innsbruck wird so erneut zum internationalen Zentrum für Natur- und Umweltfilm. An fünf Festivaltagen werden 68 Filme aus über 30 Ländern gezeigt, ausgewählt aus mehr als 450 Einreichungen – von Dokumentationen über Animationen bis zu Spielfilmen.

Insgesamt werden 13 Preise und Awards im Wert von 29.000 Euro vergeben, darunter erstmals der vom Österreichischen Alpenverein gestiftete „Glaciers & Mountains Award“. Viele Regisseur:innen, Filmschaffende und Produzent:innen reisen persönlich nach Innsbruck.

Daneben freuen wir uns auf Gäste wie Hannes Jaenicke, Serge Falck, Anita Idel und Mariëtte Rissenbeek. Ergänzt wird das Programm durch wissenschaftliche Inputs in den beliebten „Science Glimp­ses“ sowie durch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Exkursionen, Kinder- und Familienangeboten und thematischen Veranstaltungen.

„Die geheimnisvolle Welt der Pinguine.“ © : National Geographic/Bertie Gregory

Die besten Natur-, Umwelt- und Green-Arthouse-Filme aus aller Welt

Den Auftakt des Filmwettbewerbs bildet die feierliche Eröffnung am 8. Oktober mit dem Film „A Life Among Elephants“ (Nigel Pope, UK), einer Hommage an den Biologen und Elefantenschützer Iain Douglas-Hamilton.

Die wahre Geschichte über die Rettung von 5000 Tieren aus dem zwischen die Kriegsfronten geratenen Zoo bei Charkiw zeigt der preisgekrönte Film „Checkpoint Zoo“ von Joshua Zeman. Dass Tiere aber auch Friedensbringer sein können, beweist die hinreißende Doku „Kenia: Giraffen als Botschafter des Friedens“.

Der Film „Die geheimnisvolle Welt der Pinguine“ erlaubt überraschend neue Einblicke in das Leben der außergewöhnlichen Tiere – einfach zum Genießen für die ganze Familie! Der Film „The Snake and the Wale“ deckt spannungsvoll auf, wie vier veraltete Staudämme im Nordwesten der USA das Ökosystem massiv unter Druck bringen. Und für Arthouse und Klima-Sci-Fi-Interessierte ist der Animationsfilm „White Plastik Sky“ ein absolutes Muss.

inff für alle – über 25 „Experiences“ drinnen und draußen

Mit seinem innovativen Programm ermöglicht das Festival viele verschiedene Zugänge zu unserer Umwelt, zu uns selbst und zu nicht-menschlichen Lebewesen: zum Beispiel die historische Moorwanderung zum Viller See (11.10.), der Botanische Illustrationskurs (10.10.), Hannes Jaenickes „Boden Session“ mit Film und Verkostung (11.10.), Instrumente bauen aus Müll für Kids (11.10.) sowie eine Veranstaltung zu Landwirtschaft im Wandel im Kino (12.10.).

Das Festival versteht sich zudem als Plattform für Natur in Kunst und Bildern. Im Metropol Kino sind die Gewinnerbilder der Iseltrail-Fotochallenge zu sehen, und heimische und internationale Künstler:innen wie Lilian Cooper, Mali Weil, Tamás Dezsö und Roland Maurmair bereichern die Festivalwoche mit Ausstellungen und Performances.

Alle Informationen Alle Infos zu den Filmen (und Sprachfassungen) sowie Anmeldung zu den Experiences gibt es auf www.inff.eu Reservierungen und Sitzplatzkarten fürs Kino unter www.metropol-kino.at oder Tel. 0512-28 33 10. Schulen können sich noch für Schulvorstellungen bei hello@inff.eu melden. Hinweis: Große TT Shorts4Kids Session am Sonntag 12.10. um 15:00 im Metropol Kino – Kurzfilme für Kinder aus der ganzen Welt! Der Sieger wird vom Kinder-Publikum gewählt, tolle Preise werden verlost.