Schockmoment in München: Frau stürzte vor einfahrende U-Bahn

Die Frau, die nicht gut sehen kann, stürzte in München über eine Bahnsteigkante. Nach einer Notbremsung blieb die U-Bahn vor ihr stehen.

München – Zwei geistesgegenwärtige Reaktionen retteten am Dienstag einer älteren Frau in München das Leben. Am Vormittag war die Frau, die laut Münchner Berufsfeuerwehr Seh­ein­schrän­kungen hat, über die Bahnsteigkante gestürzt. Sie blieb im Gleisbett liegen.

Der Fahrer der herannahenden U-Bahn reagierte sofort und leitete eine Notbremsung ein. Der Zug blieb vor der Frau stehen. Diese hatte sich zuvor aber geistesgegenwärtig in den Sicherheitsraum unter dem Bahnsteig gerollt. „Da sie so aber für die Fahrgäste auf dem Bahnsteig nicht mehr sichtbar war, gingen diese davon aus, dass sie unter dem Zug liegt und riefen den Rettungsdienst“, heißt es in der Aussendung.