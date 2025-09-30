Kein Happy End für Hollywoods Traumpaar - doch eine(r) wollte die Trennung nicht

Nicole Kidman und Keith Urban galten lange Zeit als skandalfreies Vorzeigepaar. Nach 19 Jahren Ehe sollen sich die beiden getrennt haben. Auch andere Promi-Langzeit-Ehen gingen unerwartet in die Brüche. Fans sind geschockt.

Es gibt sie zwar noch immer, die Vorstellung von der unzerbrechlichen Liebe in Hollywood. Aber offenbar existiert sie nur im Film. Schauspielerin Nicole Kidman und Musiker Keith Urban haben sich nach 19 Jahren Ehe getrennt. Das berichteten Nachrichtenportale aus Los Angeles und beriefen sich auf inoffizielle Quellen.

Fans sind schockiert und traurig zugleich. Was? Jetzt auch noch die zwei? Das darf doch nicht wahr sein! Schließlich galten die beiden als das Traumpaar schlechthin, traten stets turtelnd in der Öffentlichkeit auf.

Kidman kämpft weiter

Offenbar sind Kidman und Urban bereits seit dem Frühsommer kein Paar mehr. Urban sei laut dem Promiportal TMZ.com bereits aus dem gemeinsamen Heim in Nashville/Tennessee in sein eigenes Zuhause in der Country-Metropole umgezogen. TMZ und das People Magazine berichteten, dass Kidman gegen die Trennung war und weiter um ihre Ehe kämpfte. Eine unabhängige Bestätigung für die Trennung gab es bisher nicht. Es heißt, die vollen Terminkalender der beiden seien für den Split verantwortlich.

Die 58-jährige Schauspielerin und der ein Jahr jüngere Urban starteten ihre Karrieren in Australien. Sie lernten sich 2005 bei einem Event in Hollywood kennen und heirateten in Sydney 2006 und sind Eltern zweier Töchter, Faith Margaret (14) und Sunday Rose (17). Kidman hat darüber hinaus zwei Adoptivkinder aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Tom Cruise.

Jessica Alba und Cash Warren trennten sich Anfang des Jahres nach 17 Jahren Ehe. © IMAGO/MediaPunch

Kidman und Urban sind nicht die Einzigen, die sich nach mehr als einem Jahrzehnt Ehe getrennt haben. Schauspielerin Jessica Alba ließ sich Anfang dieses Jahres und nach fast siebzehn Jahren von Produzent Cash Warren scheiden. Im September 2023 hatten Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness nach fast drei Jahrzehnten ihre Trennung bekannt gegeben.

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness reichten nach 27 Jahren Ehe die Scheidung ein. © Imago/Kyriazis

„Rocky“-Darsteller Sylvester Stallone und das ehemalige Model Jennifer Flavin gingen 2022 nach 25 Jahren Ehe getrennte Wege.

Hollywood-Star Mel Gibson ließ sich nach 26 Jahren Ehe von Ehefrau Robyn Moore, mit der er sieben Kinder hat, scheiden. Und auch für das deutsche Paar Collien Fernandes und Christian Ulmen, von denen man glaubte, sie bleiben für immer zusammen, gab es nach 14 Jahre Ehe kein Happy End.