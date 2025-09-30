Freisprüche nach Sex mit Zwölfjähriger in Wien: Weitere Ermittlungen gegen Burschen

Wien – Gegen einige Burschen, die am Freitag in einem Prozess um geschlechtliche Handlungen mit einer damals Zwölfjährigen nicht rechtskräftig freigesprochen worden sind, wird wegen eines weiteren Falls ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft Wien der Austria Presse Agentur (APA) einen Bericht der Kronen Zeitung bestätigte, sollen die Jugendlichen bei einer weiteren Zwölfjährigen sexuell übergriffig geworden sein. Die Anklagebehörde hielt sich bedeckt und verwies auf das laufende Ermittlungsverfahren.

Demnach wird weder bekannt gegeben, um wie viele Verdächtige es geht, noch um welchen Tatbestand es sich handelt. Es wird jedoch gegen mehrere Beschuldigte ermittelt, teilweise Burschen, die vergangene Woche bereits vor Gericht gestanden sind, so die Anklagebehörde. Es handelt sich jedoch erneut um ein zwölfjähriges Mädchen.

Urteil vom Freitag viel diskutiert

Am Freitag sind in Wien zehn Burschen in dem Prozess um geschlechtliche Handlungen mit der damals Zwölfjährigen nicht rechtskräftig freigesprochen worden. Für das Gericht lagen die Tatbestände der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und der geschlechtlichen Nötigung nicht vor. Diese Entscheidung wird seither diskutiert. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) kündigte am Montag eine „Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts“ an. Sie will das Zustimmungsprinzip „Nur Ja heißt Ja“ umsetzen.