Baustellengerüst kippte um: 57-jähriger Arbeiter in Gurgl verletzt

Sölden – Ein 57-Jähriger ist Dienstagvormittag im Söldener Ortsteil Gurgl durch ein umkippendes Baustellengerüst verletzt worden. Der Mann war mit einem 60-jährigen Landsmann auf dem Gerüst. Mit einem Kran wurde eine Palette auf dem Gerüst abgelegt, woraufhin das Gerüst mitsamt dem 57-Jährigen umkippte. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.

Sein Kollege konnte sich durch einen Sprung auf einen Balkon retten. Er blieb unverletzt. Die Ursache für das Umkippen des Baugerüsts war noch unbekannt, teilte die Polizei mit. Der Kran war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls bereits weggefahren. Zum Unfallhergang werde nun noch ermittelt, hieß es. (TT.com, APA)