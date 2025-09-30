Wolf in Osttirol geschossen, weiteres Tier zum Abschuss freigegeben

Der tote Wolf wird nun untersucht. Nach mehreren Rissen in der Nähe von Siedlungsgebieten wurde ein weiterer Wolf zum Abschuss freigegeben. In Nauders wurde mittlerweile ein Bär nachgewiesen.

Lienz, Nauders – Ein Wolf ist in der Nacht auf Dienstag in Osttirol nach einer entsprechenden Verordnung abgeschossen worden. Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung gab zudem erneut einen Wolf zum Abschuss frei, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Die entsprechende Verordnung sei demnach nach wiederholten Rissen in der Nähe des Siedlungsraums erlassen worden. Sie trat am Dienstag in Kraft und gilt für die Dauer von acht Wochen.

Die Jägerschaft wurde bezüglich der neuen Verordnung informiert. In den vergangenen Tagen waren in Nußdorf-Debant und Oberlienz insgesamt zwölf Schafe gerissen, sechs verletzt und sieben als abgängig gemeldet worden. Ein Schaf musste aufgrund schwerer Verletzungen notgetötet werden. Die Begutachtung durch einen Amtsarzt ergab einen konkreten Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Die Nähe zum Siedlungsraum zeige, dass „dieser Wolf seine Scheu vor Menschen verloren hat, was eine zunehmende Gefahr für die Sicherheit darstellt“, wurde Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) in einer Aussendung zitiert. Deshalb habe man rasch handeln müssen.

Toter Wolf wird untersucht

Die nunmehr von Jägern erfüllte Abschussverordnung war indes am 22. September nach dem Fund fünf toter Schafe in einem Almgebiet von Leisach erlassen worden, teilte das Land mit. Zehn weitere Schafe waren als abgängig gemeldet worden. Das erlegte Tier werde nun an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gebracht und untersucht.

Bisher wurden heuer somit 26 Abschussverordnungen für einen Wolf erlassen, bilanzierte das Land. Davon waren samt der neu erlassenen Verordnung aktuell sieben aufrecht. Sechs Wölfe wurden nach entsprechenden Verordnungen im heurigen Jahr von Jägern abgeschossen.

Bär in Nauders nachgewiesen