Überhitzte Atmosphäre
Zuschauer ging nach Derby auf Fußballer los: Silz/Mötz und Telfs liegen sich in Haaren
Von Daniel Lenninger
Nach dem Derby in der tt.com Regionalliga Tirol zwischen Silz/Mötz und Telfs stehen gegenseitige Vorwürfe an der Tagesordnung.
