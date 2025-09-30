Geheimnis gelüftet: Ski-Star Marcel Hirscher hat geheiratet

Daheim im Wohnzimmer haben sich Marcel Hirscher und seine Lucy im engsten Kreise vermählt. Schon seit Tagen gab es Spekulationen um den Ski-Star.

Nun ist das Geheimnis gelüftet: Ski-Star Marcel Hirscher hat seine Freundin Lucy geheiratet. Die Traumhochzeit fand Medienberichten zufolge schon vor mehreren Wochen im kleinen Kreise daheim im Wohnzimmer statt.

Am Dienstagabend verkündete der 36-Jährige seine Vermählung auch in den sozialen Medien. Mit nur vier Worten: „Love asked, I answered“, schrieb er zu zwei Fotos, die das Paar im trachtigen Hochzeitsgewand zeigen.