Geheimnis gelüftet: Ski-Star Marcel Hirscher hat geheiratet
Daheim im Wohnzimmer haben sich Marcel Hirscher und seine Lucy im engsten Kreise vermählt. Schon seit Tagen gab es Spekulationen um den Ski-Star.
Nun ist das Geheimnis gelüftet: Ski-Star Marcel Hirscher hat seine Freundin Lucy geheiratet. Die Traumhochzeit fand Medienberichten zufolge schon vor mehreren Wochen im kleinen Kreise daheim im Wohnzimmer statt.
Am Dienstagabend verkündete der 36-Jährige seine Vermählung auch in den sozialen Medien. Mit nur vier Worten: „Love asked, I answered“, schrieb er zu zwei Fotos, die das Paar im trachtigen Hochzeitsgewand zeigen.
Seit Tagen gab es bereits Spekulationen, nachdem der Ski-Star ein Foto postete, auf dem er einen silbernen Ring trug. Über die Frau an seiner Seite ist bislang wenig bekannt. Lucy ist jedenfalls Niederländerin, stammt also aus jenem Land, für das Hirscher nun im Weltcup an den Start geht. (TT.com)