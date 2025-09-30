„Hohe kriminelle Energie“
Trotz Pistolen-Attrappe: Haftstrafe für jungen Tiroler Bankräuber nochmals erhöht
Die Kufsteiner Sparkassen-Filiale wurde innerhalb eines Jahres gleich zweimal von unterschiedlichen Tätern überfallen.
© Michael Mader
Nach etlichen Banküberfällen in Tirol wurde ein 22-Jähriger Ende November in Kufstein aufgrund von massiven Geldsorgen zum Nachahmungstäter. Wie bei allen übrigen ging das schief. Nach einer Strafberufung der Staatsanwaltschaft wurde die Haftstrafe durch das Oberlandesgericht nochmals erhöht.