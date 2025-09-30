Zahlreiche Prominente
Familie, Freunde und Fans nahmen Abschied von Claudia Cardinale bei großer Trauerfeier in Paris
Claudia Squitieri steht hinter dem Sarg ihrer Mutter, der französisch-italienischen Schauspielerin Claudia Cardinale, am Ende der Trauerfeier in der Saint-Roch-Kirche in Paris am 30. September 2025.
© BERTRAND GUAY
Eine Woche nach ihrem Tod nahmen Familie, Freunde und Fans in Paris Abschied von Claudia Cardinale. Die Filmlegende wurde in der Kirche Saint-Roch geehrt, unter den Gästen waren zahlreiche prominente Namen aus dem französischen Filmbusiness.