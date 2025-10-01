Schweres Erdbeben auf den Philippinen, mindestens 60 Tote

Manila – Bei einem schweren Erdbeben auf den Philippinen sind Behördenangaben zufolge mindestens 60 Menschen gestorben. Die Zahl der Toten könnte aber noch deutlich steigen, sagte Raffy Alejandro vom Zivilschutz des Landes am Mittwoch. Die meisten Opfer seien von herabfallenden Trümmern getroffen worden. Zur Zahl der Vermissten lagen noch keine Angaben vor. Die Behörden sprachen von einer „Katastrophe“.

Mehr als 140 Menschen wurden verletzt, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Das Beben der Stärke 6,9 hatte die südostasiatische Inselgruppe der US-Erdbebenwarte USGS zufolge am späten Dienstagabend (Ortszeit) vor den Küsten der Inseln Cebu und Leyte in zehn Kilometern Tiefe erschüttert.

Bilder aus den betroffenen Regionen

Mehrere Gebäude stürzten laut offiziellen Angaben ein, die Stromversorgung wurde unterbrochen. Dem Philippinischen Institut für Vulkanologie und Seismologie zufolge kam es zu mehr als 370 Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 4,8. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgesprochen.

Dutzende Todesopfer

„Wir glauben, dass dieses Erdbeben eine große Katastrophe ausgelöst hat“, sagte Alejandro. „Es gibt immer noch Nachbeben, und viele wollen nicht in ihre Häuser zurückkehren, insbesondere in Bogo City.“ In der Küstenstadt mit 90.000 Einwohnern in der Provinz Cebu in der Nähe des Epizentrums starben 27 Menschen, darunter auch Minderjährige, wie das regionale Informationsbüro mitteilte.

In San Remigio kamen laut Polizei sechs Menschen ums Leben, die meisten während einer Sportveranstaltung. „Die Opfer spielten Basketball in der Sporthalle, als diese einstürzte“, sagte Polizeichef Jan Ace Elcid Layug. Die Provinzregierung von Cebu meldete, dass ein Geschäftsgebäude und eine Schule in Bantayan eingestürzt seien. Zudem seien mehrere Dorfstraßen beschädigt worden.