Mehr als 1000 Euro verloren

Lottogewinn versprochen: Brixentaler flog auf Telefonbetrüger rein

Westendorf – Ein 66-Jähriger aus dem Brixental ist in den vergangenen Tagen Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Unbekannte Täter hatten ihm am Montag einen angeblichen Lottogewinn in fünfstelliger Höhe vorgespielt.

Am Dienstag wurde der Mann erneut kontaktiert und dazu gebracht, sogenannte „Gift-Cards“ zu kaufen und die Gutscheincodes weiterzugeben. Dadurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Weitere Forderungen der Täter erfüllte der 66-Jährige nicht mehr. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. (TT)

