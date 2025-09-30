Alaba kehrte bei Mbappe-Show gegen Almaty in Startelf von Real zurück

David Alaba durfte sich bei seinem Saisondebüt in der Startelf von Real Madrid über einen Kantersieg freuen. Die „Königlichen“ erfüllten mit dem ÖFB-Teamkapitän in der Innenverteidigung die Pflichtaufgabe Kairat Almaty im zweiten Spiel der Ligaphase der Fußball-Champions-League mit Bravour, siegten in Kasachstan mit 5:0 (1:0). Nach seinem Elfmeter-Doppelpack beim Auftakt-2:1 gegen Olympique Marseille traf Stürmerstar Kylian Mbappe diesmal dreimal (25./Elfmeter, 52., 74.).

Nachdem der Franzose schon gegen Marseille zweimal via Strafstoß getroffen hatte, behielt er auch diesmal vom Punkt die Nerven. Tormann Sherhan Kalmurza hatte Franco Mastantuono zuvor zu Fall gebracht. Nach dem Seitenwechsel zog Mbappe nach einem weiten Courtois-Abschlag auf das Almaty-Tor zu und ließ dessen Schlussmann neuerlich keine Abwehrchance. Seinen dritten Treffer leitete er selbst mit ein und schloss dann von der Strafraumgrenze ins Eck ab.

Mbappe hält bei 60 CL-Toren

Der 26-Jährige hält nach neun Saison-Pflichtspielen bereits bei 13 Toren. In der Champions League bringt es Mbappe gesamt auf 60 Treffer, womit er im ewigen Ranking Thomas Müller hinter sich ließ und zur alleinigen Nummer sechs aufstieg. Danach trafen auch noch Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (93.). Die höhere Klasse eines Teams mit einem Marktwert von 1,4 Milliarden Euro gegenüber dem auf 12,73 Millionen taxierten Underdog wurde augenscheinlich. Einen Ehrentreffer hätten sich die vor allem in der Anfangsphase, aber auch in einer Phase nach der Pause torgefährlichen Gastgeber aber verdient gehabt.

Champions League, 2. Spieltag Ergebnisse vom Dienstag Atalanta Bergamo – Club Brügge 2:1 (0:1). Tore: Samardzic (74./Elfmeter), Pasalic (87.) bzw. Tzolis (38.)

Tore: Samardzic (74./Elfmeter), Pasalic (87.) bzw. Tzolis (38.) Kairat Almaty – Real Madrid 0:5 (0:1). Tore: Mbappe (25./Elfmeter, 52., 74.), Camavinga (83.), Diaz (93.)

Tore: Mbappe (25./Elfmeter, 52., 74.), Camavinga (83.), Diaz (93.) Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt 21.00 Uhr

Chelsea – Benfica Lissabon 21.00 Uhr

Inter Mailand – Slavia Prag 21.00 Uhr

FK Bodö/Glimt – Tottenham Hotspur 21.00 Uhr

Galatasaray Istanbul – Liverpool 21.00 Uhr

Olympique Marseille – Ajax Amsterdam 21.00 Uhr

Pafos FC – Bayern München 21.00 Uhr