Galatasaray siegte überraschend gegen Liverpool, Alaba bei Mbappe-Gala in Real-Startelf

Der Dienstag hatte in der Champions League eine dicke Überraschung parat. Während sich die meisten Favoriten keine Blöße gaben, geriet Liverpool bei Galatasaray ins Straucheln.

David Alaba durfte sich bei seinem Saisondebüt in der Startelf von Real Madrid über einen Kantersieg freuen. Die „Königlichen“ erfüllten mit dem ÖFB-Teamkapitän in der Innenverteidigung die Pflichtaufgabe Kairat Almaty im zweiten Spiel der Ligaphase der Fußball-Champions-League mit Bravour, siegten in Kasachstan mit 5:0 (1:0). Nach seinem Elfmeter-Doppelpack beim Auftakt-2:1 gegen Olympique Marseille traf Stürmerstar Kylian Mbappe diesmal dreimal (25./Elfmeter, 52., 74.).

Ebenfalls ungefährdet war der FC Bayern, der mit Konrad Laimer Sieg Nummer zwei mit einem 5:1 in Limassol beim Pafos FC holte. Beim Punktemaximum hält auch Inter Mailand nach einem 3:0 gegen Slavia Prag. Mit nun zwei Zählern weiter ungeschlagen ist Sturm-Graz-Bezwinger Bodö/Glimt dank eines packenden 2:2 gegen Tottenham, wo Kevin Danso verteidigte. Erste Siege gab es für Galatasaray Istanbul, das Liverpool mit einem 1:0 schockte, Atletico Madrid (5:1 gegen Eintracht Frankfurt), Chelsea (1:0 gegen Benfica Lissabon), Atalanta Bergamo (2:1 gegen Club Brügge) und Marseille (4:0 gegen Ajax Amsterdam).

David Alaba gratulierte Kylian Mbappe zum Dreierpack. © APA/AFP/VYACHESLAV OSELEDKO

Mbappe hält bei 60 CL-Toren

Nachdem Mbappe schon gegen Marseille zweimal via Strafstoß getroffen hatte, behielt der Franzose auch diesmal vom Punkt die Nerven. Tormann Sherhan Kalmurza hatte Franco Mastantuono zuvor zu Fall gebracht. Nach dem Seitenwechsel zog Mbappe nach einem weiten Courtois-Abschlag auf das Almaty-Tor zu und ließ dessen Schlussmann neuerlich keine Abwehrchance. Seinen dritten Treffer leitete er selbst mit ein und schloss dann von der Strafraumgrenze ins Eck ab.

Der 26-Jährige hält nach neun Saison-Pflichtspielen bereits bei 13 Toren. In der Champions League bringt es Mbappe gesamt auf 60 Treffer, womit er im ewigen Ranking Thomas Müller hinter sich ließ und zur alleinigen Nummer sechs aufstieg. Danach trafen auch noch Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (93.).

Champions League, 2. Spieltag Ergebnisse vom Dienstag Atalanta Bergamo – Club Brügge 2:1 (0:1). Tore: Samardzic (74./Elfmeter), Pasalic (87.) bzw. Tzolis (38.)

Tore: Samardzic (74./Elfmeter), Pasalic (87.) bzw. Tzolis (38.) Kairat Almaty – Real Madrid 0:5 (0:1). Tore: Mbappe (25./Elfmeter, 52., 74.), Camavinga (83.), Diaz (93.)

Tore: Mbappe (25./Elfmeter, 52., 74.), Camavinga (83.), Diaz (93.) Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt 5:1 (3:0). Tore: Raspadori (4.), Le Normand (33.), Griezmann (45.+1), Simeone (70.), Alvarez (82./Elfer) bzw. Burkardt (57.)

Tore: Raspadori (4.), Le Normand (33.), Griezmann (45.+1), Simeone (70.), Alvarez (82./Elfer) bzw. Burkardt (57.) Chelsea – Benfica Lissabon 1:0 (1:0). Tor: Rios (18./Eigentor). Gelb-Rot: Joao Pedro (96./Chelsea)

Tor: Rios (18./Eigentor). Gelb-Rot: Joao Pedro (96./Chelsea) Inter Mailand – Slavia Prag 3:0 (2:0). Tore: Martinez (30., 65.), Dumfries (34.)

Tore: Martinez (30., 65.), Dumfries (34.) FK Bodö/Glimt – Tottenham Hotspur 2:2 (0:0). Tore: Hauge (53., 66.) bzw. Van de Ven (68.), Gundersen (89./Eigentor). Anm.: Högh vergab Elfer (35./Bodö)

Tore: Hauge (53., 66.) bzw. Van de Ven (68.), Gundersen (89./Eigentor). Anm.: Högh vergab Elfer (35./Bodö) Galatasaray Istanbul – Liverpool 1:0 (1:0). Tor: Osimhen (16./Elfer)

Tor: Osimhen (16./Elfer) Olympique Marseille – Ajax Amsterdam 4:0 (3:0). Tore: Paixao (6., 12.), Greenwood (26.), Aubameyang (52.)

Tore: Paixao (6., 12.), Greenwood (26.), Aubameyang (52.) Pafos FC – Bayern München 1:5 (1:4). Tore: Orsic (45.) bzw. Kane (15., 34.), Guerreiro (20.), Jackson (31.), Olise (69.)

Während Real nach dem am Samstag mit 2:5 verlorenen Liga-Derby bei Atletico eine positive Reaktion zeigte, setzte der FC Bayern den eigenen Siegeslauf fort. Harry Kane (15., 34.), Raphael Guerreiro (20.), Nicolas Jackson (31.) und Michael Olise (68.) sorgten dafür, dass auch das neunte Pflichtspiel gewonnen wurde. Kane hat dabei schon 17 Mal getroffen. Im Inter-Dress stach Lautaro Martinez im Duell mit "Joker" Muhammed Cham und Co. mit einem Doppelpack (30., 65.) heraus. Mit Atalanta beendete ein anderes italienisches Team nach einem 0:1-Rückstand den europäischen Erfolgslauf von Salzburg-Bezwinger Brügge.

Bodö/Glimt verpasste Revanche

Bodö/Glimt revanchierte sich in einer Neuauflage des Europa-League-Semifinales der vergangenen Saison beinahe an Tottenham. Kasper Högh schoss aufseiten des Sturm-Graz-Bezwingers zwar einen Elfmeter in die Wolken (35.), dafür glänzte Jens Petter Hauge als Doppel-Torschütze (53., 66.). Für die "Spurs" gab es dank Treffern von Kapitän Micky van de Ven (68.) und einem Eigentor von Jostein Gundersen (89.) noch einen Punktgewinn. Noch viel überraschender kam die Niederlage von Liverpool. Ein Elfmetertor von Victor Osimhen (16.) gab zugunsten der Istanbuler Truppe des nicht eingesetzten Yusuf Demir den Ausschlag.