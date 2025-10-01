Mitgründer Adolf Rosenberger
Die kaum bekannten dritten Männer in der Geschichte des Unternehmens Porsche
Eine neue Studie zeichnet das Leben von Adolf Rosenberger nach, dazu erscheint am 1. Oktober 2025 eine Biographie.
Wer an Porsche (und an Volkswagen) denkt, kommt an Ferdinand Porsche und die Familie Piech nicht herum. Maßgeblich in der Frühzeit der Firma wirkte jedoch der jüdische Rennfahrer und Unternehmer Adolf Rosenberger mit. Bis zu seinem fragwürdigen Ausscheiden. Seinem Wirken und seinem Schicksal während der NS-Zeit ist ein neues Buch gewidmet.